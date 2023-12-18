Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Актер Станислав Садальский поделился своим мнением относительно последних событий с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* (признан иноагентом). В ходе своего выступления перед русскоязычной аудиторией в Женеве, шоумен отметил, что Примадонна назвала их эмиграцию за границу «голожопингом» из-за резкого снижения доходов.

Стала заложницей неприятной ситуации

Садальский выразил сочувствие исключительно по отношению к Алле Пугачевой, которая стала заложницей этой неприятной ситуации. Также он подчеркнул, что Максим Галкин* является, по его мнению, очень неудачливым и непредусмотрительным человеком.

Артист признался, что не понимает решений звездной семьи. Станислав рассказал на своем опыте, что тосковал по родине, пока вел заграничные спектакли, и что сразу же после возвращения домой начал посещать любимые сердцу места.