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«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

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«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина
Знаменитости
Источник фото: @max_galkin_fan

На 70-летии Андрея Макаревича (признан иноагентом), которое музыкант отметил 11 декабря, собрались многие знаменитости российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом). 

Галкин выпил до дна 

В ходе празднования, когда звезды выходили на сцену, юморист также поднялся, заявив, что он сначала выпьет, а затем выступит. Подойдя к юбиляру, Галкин* выпил до дна и поделился собственным волнением с Аллой Борисовной, сидящей в первом ряду. 

Певица в ответ отметила, что хотя ее муж любит выпить, по крайней мере, он не бабник. Их шутливый обмен фразами вызвал улыбки у гостей и радостное настроение на торжестве, пишет The Voicemag.

Информационное агентство «Informing»

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