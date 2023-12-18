«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

На 70-летии Андрея Макаревича (признан иноагентом), которое музыкант отметил 11 декабря, собрались многие знаменитости российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом).

Галкин выпил до дна

В ходе празднования, когда звезды выходили на сцену, юморист также поднялся, заявив, что он сначала выпьет, а затем выступит. Подойдя к юбиляру, Галкин* выпил до дна и поделился собственным волнением с Аллой Борисовной, сидящей в первом ряду.

Певица в ответ отметила, что хотя ее муж любит выпить, по крайней мере, он не бабник. Их шутливый обмен фразами вызвал улыбки у гостей и радостное настроение на торжестве, пишет The Voicemag.