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57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

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57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье
Знаменитости
Источник фото: @nataliashturm

Писательница и певица Наталья Штурм, известная своими фото и видео в стиле «ню», вызвала у поклонников разнообразные реакции в последнем видеоролике. 

В кадре она позировала в нижнем кружевном черном белье на кровати. 

Источник фото: @nataliashturm

Несмотря на восхищение некоторых поклонников, большинство комментариев выражали недовольство. Фанаты посоветовали 57-летней Наталье вести себя скромнее в своем возрасте. Штурм в ответ на это отмечает, что она имеет право размещать то, что ей нравится, и не обязана соответствовать ожиданиям хейтеров и интернет-комментаторов.

Информационное агентство «Informing»

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