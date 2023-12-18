57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Писательница и певица Наталья Штурм, известная своими фото и видео в стиле «ню», вызвала у поклонников разнообразные реакции в последнем видеоролике.

В кадре она позировала в нижнем кружевном черном белье на кровати.

Источник фото: @nataliashturm

Несмотря на восхищение некоторых поклонников, большинство комментариев выражали недовольство. Фанаты посоветовали 57-летней Наталье вести себя скромнее в своем возрасте. Штурм в ответ на это отмечает, что она имеет право размещать то, что ей нравится, и не обязана соответствовать ожиданиям хейтеров и интернет-комментаторов.