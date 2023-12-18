Информинг » Знаменитости » Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Image 16+
Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»
Знаменитости
Источник фото: @alexandersheps.ru

Медиум Александр Шепс из Самары выразил свое недовольство по поводу участия брата Олега в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших«. Об этом сообщает »Комсомольская Правда».

Александр недовольно заявил о том, что предпочитает идти своим путем 

Олег попытался помочь Александру пройти в финал мистического проекта. Марат Башаров, ведущий шоу, экстрасенсам предложил определить достойного участника. Однако тот выступил против такой идеи. Александр недовольно заявил о том, что он предпочитает идти своим путем, полагаясь на собственные силы, поэтому отказался от поддержки во время голосования.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч

Сегодня, 19:28

Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Сегодня, 18:53

Актер Галкин нашел в певице Лайме Вайкуле варьетешную артистку

Сегодня, 18:38

Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Сегодня, 18:03

Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Сегодня, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Сегодня, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сегодня, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Сегодня, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Сегодня, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Сегодня, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Сегодня, 14:23

Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

Сегодня, 14:13

Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Сегодня, 14:03

Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Сегодня, 13:48

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Сегодня, 13:28

Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Сегодня, 12:23

На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

Сегодня, 11:13

Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Сегодня, 10:58

Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 10:53

Новости партнеров
2023
ru-RU