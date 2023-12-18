Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Медиум Александр Шепс из Самары выразил свое недовольство по поводу участия брата Олега в телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших«. Об этом сообщает »Комсомольская Правда».

Александр недовольно заявил о том, что предпочитает идти своим путем

Олег попытался помочь Александру пройти в финал мистического проекта. Марат Башаров, ведущий шоу, экстрасенсам предложил определить достойного участника. Однако тот выступил против такой идеи. Александр недовольно заявил о том, что он предпочитает идти своим путем, полагаясь на собственные силы, поэтому отказался от поддержки во время голосования.