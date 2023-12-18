Информинг » Знаменитости » 24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Image 16+
24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра
Знаменитости
Источник фото: @shumilov_igor_ и ruzil.minekaev

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, принял нелегкое решение и уволился из Театра на Трубной. Там 24-летний актер работал с 2021 года. Елена Чигвинцева, агент артиста, подтвердила данную информацию, указав, что причиной увольнения стала невозможность совмещать съемки в кино с работой в театре. 

Минекаев снимается в «Подслушано в Рыбинске»

На данный момент Минекаев снимается в «Подслушано в Рыбинске». Также он активно готовится к съемкам в новом фильме, где ему предстоит исполнить главную роль. Фильм ожидается на экранах уже весной следующего года, информирует «БИЗНЕС Online».

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Сегодня, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Сегодня, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сегодня, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Сегодня, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Сегодня, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Сегодня, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Сегодня, 14:23

Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

Сегодня, 14:13

Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Сегодня, 14:03

Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Сегодня, 13:48

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Сегодня, 13:28

Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Сегодня, 12:23

На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

Сегодня, 11:13

Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Сегодня, 10:58

Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 10:53

Российские артисты массово слегли с гриппом и простудой после «Песни года-2023»

Сегодня, 10:33

В образе Мухи-Цокотухи в шоу «Аватар» судьи нашли Ларису Долину

Сегодня, 10:18

На ТВ начался новый сезон телесериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:48

Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

Сегодня, 05:33

Новости партнеров
2023
ru-RU