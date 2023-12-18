24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в «Слове пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, принял нелегкое решение и уволился из Театра на Трубной. Там 24-летний актер работал с 2021 года. Елена Чигвинцева, агент артиста, подтвердила данную информацию, указав, что причиной увольнения стала невозможность совмещать съемки в кино с работой в театре.

Минекаев снимается в «Подслушано в Рыбинске»

На данный момент Минекаев снимается в «Подслушано в Рыбинске». Также он активно готовится к съемкам в новом фильме, где ему предстоит исполнить главную роль. Фильм ожидается на экранах уже весной следующего года, информирует «БИЗНЕС Online».