На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сенсационный телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте« вызвал много споров. А теперь он еще стал объектом анимационной пародии. Об этом сегодня информирует портал »Чемпионат».

Энтузиасты использовали нейросеть GEN-2

Энтузиасты использовали нейросеть GEN-2 для создания мультипликационных версий главных героев в стиле известной голливудской студии Pixar. В пародии персонажи стали более доброжелательными, а также пригодными для семейной аудитории.

Ролик получил хорошие отзывы. Его автор Александр Доброкотов отметил, что он использовал «тонну SD + две тонны фотошопа» для создания необходимой ему анимации.