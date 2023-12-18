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На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

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На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar
Знаменитости
Источник фото: Слово Пацана сериал / ВКонтакте

Сенсационный телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте« вызвал много споров. А теперь он еще стал объектом анимационной пародии. Об этом сегодня информирует портал »Чемпионат».

Энтузиасты использовали нейросеть GEN-2

Энтузиасты использовали нейросеть GEN-2 для создания мультипликационных версий главных героев в стиле известной голливудской студии Pixar. В пародии персонажи стали более доброжелательными, а также пригодными для семейной аудитории. 

Ролик получил хорошие отзывы. Его автор Александр Доброкотов отметил, что он использовал «тонну SD + две тонны фотошопа» для создания необходимой ему анимации.

Информационное агентство «Informing»

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