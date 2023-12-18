Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Игорь Крутой, известный российский композитор, пианист и продюсер, поделился своими впечатлениями от громкого фильма «Слово пацана«, выделив один из эпизодов. Особенно 69-летний народный артист отметил исполнение Андреем Пальто его песни »Как быть?» в ресторане.

Крутой выразил благодарность Жоре Крыжовникову за использование его песни в сериале

Крутой выразил благодарность Жоре Крыжовникову за использование его произведения и отметил, что благодаря популярности сериала его любимый хит снова обречен на успех.

«Для меня стало приятной неожиданностью обращение режиссера к моей песне», — пишет композитор.