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Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

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Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов
Знаменитости
Источник фото: @daniil_strahov_art

Даниил Страхов, известный российский актер театра и кино, в настоящее время ушел из Московского драматического театра на Малой Бронной, хотя продолжает участвовать в спектаклях. Артист активно гастролирует по российским городам с постановками и является членом содружества «САМи». 

Страхов продолжает сниматься в кино

Кроме того, Страхов продолжает сниматься в кино. В 2023 году вышел многосерийный фильм «Комплекс бога» с его участием. 

Отметим, что актер получил признание за свою роль в «Исаеве», сыграв Штирлица и удостоившись премии ФСБ за актерскую работу. А в 2004 году Даниил снялся еще в одной ленте «Дети Арбата», за что получил премию от Минобороны «За укрепление боевого содружества».

Информационное агентство «Informing»

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