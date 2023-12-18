Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Даниил Страхов, известный российский актер театра и кино, в настоящее время ушел из Московского драматического театра на Малой Бронной, хотя продолжает участвовать в спектаклях. Артист активно гастролирует по российским городам с постановками и является членом содружества «САМи».

Страхов продолжает сниматься в кино

Кроме того, Страхов продолжает сниматься в кино. В 2023 году вышел многосерийный фильм «Комплекс бога» с его участием.

Отметим, что актер получил признание за свою роль в «Исаеве», сыграв Штирлица и удостоившись премии ФСБ за актерскую работу. А в 2004 году Даниил снялся еще в одной ленте «Дети Арбата», за что получил премию от Минобороны «За укрепление боевого содружества».