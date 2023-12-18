Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч

Владимир Яглыч продолжает активно сниматься в кино. В 2023 году вышли фильмы с его участием «Странный дом« и »Моя ужасная сестра 2». Также он снялся во многих сериалах. Хотя актер заявил, что теперь он более требовательно подходит к выбору ролей и тщательно готовится к пробам. Также он подчеркивает, что гонорар является одной из мотиваций к выбору тех или иных проектов.

Актер предпочитает не покидать свою родину

В прошлом Владимир мечтал о карьере в Голливуде, но отказался от этой идеи, предпочитая остаться в Москве и не покидать свою родину.

Яглыч был женат на Светлане Ходченковой. С актрисой они развелись в далеком 2011 году. При этом артист опроверг информацию о насилии в отношении экс-супруги, пишет News.ru.