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Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч

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Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч
Знаменитости
Источник фото: @yaglych

Владимир Яглыч продолжает активно сниматься в кино. В 2023 году вышли фильмы с его участием «Странный дом« и »Моя ужасная сестра 2». Также он снялся во многих сериалах. Хотя актер заявил, что теперь он более требовательно подходит к выбору ролей и тщательно готовится к пробам. Также он подчеркивает, что гонорар является одной из мотиваций к выбору тех или иных проектов.

Актер предпочитает не покидать свою родину

В прошлом Владимир мечтал о карьере в Голливуде, но отказался от этой идеи, предпочитая остаться в Москве и не покидать свою родину. 

Яглыч был женат на Светлане Ходченковой. С актрисой они развелись в далеком 2011 году. При этом артист опроверг информацию о насилии в отношении экс-супруги, пишет News.ru.

Информационное агентство «Informing»

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