Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Диетолог Алексей Калинчев высказал опасения относительно здоровья Анастасии Волочковой, которая заявила, что она ежедневно употребляет всего два вареных яйца всмятку.

Волочковой порекомендовали срочно обратиться к психиатру

Эксперт считает, что такой рацион может свидетельствовать о серьезных расстройствах психики, включая возможность развития нервной анорексии. Эксперт подчеркнул, что в этом случае нет логики и смысла, а такое питание не поддается объяснению. По мнению диетолога, с таким дефицитом калорий невозможно говорить о диете, так как это является значительным нарушением питания. Калинчев уверен, что Волочкова, возможно, не сможет самостоятельно преодолеть расстройство пищевого поведения, поэтому он рекомендует ей срочно обратиться к психиатру.