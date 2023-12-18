Информинг » Знаменитости » Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Image 16+
Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Диетолог Алексей Калинчев высказал опасения относительно здоровья Анастасии Волочковой, которая заявила, что она ежедневно употребляет всего два вареных яйца всмятку.

Волочковой порекомендовали срочно обратиться к психиатру 

Эксперт считает, что такой рацион может свидетельствовать о серьезных расстройствах психики, включая возможность развития нервной анорексии. Эксперт подчеркнул, что в этом случае нет логики и смысла, а такое питание не поддается объяснению. По мнению диетолога, с таким дефицитом калорий невозможно говорить о диете, так как это является значительным нарушением питания. Калинчев уверен, что Волочкова, возможно, не сможет самостоятельно преодолеть расстройство пищевого поведения, поэтому он рекомендует ей срочно обратиться к психиатру.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Сегодня, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Сегодня, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сегодня, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Сегодня, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Сегодня, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Сегодня, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Сегодня, 14:23

Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

Сегодня, 14:13

Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Сегодня, 14:03

Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Сегодня, 13:48

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Сегодня, 13:28

Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Сегодня, 12:23

На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

Сегодня, 11:13

Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Сегодня, 10:58

Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 10:53

Российские артисты массово слегли с гриппом и простудой после «Песни года-2023»

Сегодня, 10:33

В образе Мухи-Цокотухи в шоу «Аватар» судьи нашли Ларису Долину

Сегодня, 10:18

На ТВ начался новый сезон телесериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:48

Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

Сегодня, 05:33

Новости партнеров
2023
ru-RU