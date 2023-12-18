Информинг » Знаменитости » Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Image 16+
Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник
Знаменитости
Источник фото: @yantsapnik и pushka.studio

Ян Цапник, родившийся 5 августа 1968 года в Иркутске в театральной семье, отправился на службу в армию. Ему пришлось десантироваться в различных точках, в том числе Афганистане. Завершил свою театральную карьеру он в 2005 году. После этого он активно снимается в кино и телесериалах. В 2002 году актер получил известность после участия в нашумевшем телесериале «Бригада».

Ян Цапник продолжает сниматься 

Цапник и сейчас продолжает сниматься. В этом году он появился в таких проектах, как «Непослушная«, «Одна дома", "Баба Яга спасает мир", а также в сериалах "Секс. До и после", "Отмороженные", "Разрешите обратиться", "Телохранители", "Первокурсницы» и »Красный-5».

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Сегодня, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Сегодня, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сегодня, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Сегодня, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Сегодня, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Сегодня, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Сегодня, 14:23

Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

Сегодня, 14:13

Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Сегодня, 14:03

Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Сегодня, 13:48

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Сегодня, 13:28

Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Сегодня, 12:23

На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

Сегодня, 11:13

Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Сегодня, 10:58

Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 10:53

Российские артисты массово слегли с гриппом и простудой после «Песни года-2023»

Сегодня, 10:33

В образе Мухи-Цокотухи в шоу «Аватар» судьи нашли Ларису Долину

Сегодня, 10:18

На ТВ начался новый сезон телесериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:48

Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

Сегодня, 05:33

Новости партнеров
2023
ru-RU