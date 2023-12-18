Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Ян Цапник, родившийся 5 августа 1968 года в Иркутске в театральной семье, отправился на службу в армию. Ему пришлось десантироваться в различных точках, в том числе Афганистане. Завершил свою театральную карьеру он в 2005 году. После этого он активно снимается в кино и телесериалах. В 2002 году актер получил известность после участия в нашумевшем телесериале «Бригада».

Ян Цапник продолжает сниматься

Цапник и сейчас продолжает сниматься. В этом году он появился в таких проектах, как «Непослушная«, «Одна дома", "Баба Яга спасает мир", а также в сериалах "Секс. До и после", "Отмороженные", "Разрешите обратиться", "Телохранители", "Первокурсницы» и »Красный-5».