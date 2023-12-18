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Актер Галкин нашел в певице Лайме Вайкуле варьетешную артистку

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Актер Галкин нашел в певице Лайме Вайкуле варьетешную артистку
Знаменитости
Источник фото: @bsgalkin

Заслуженный артист РФ Борис Галкин прокомментировал скандальные высказывания Лаймы Вайкуле в беседе с порталом АиФ.

Если что-то не приносит Лайме прямой выгоды, то она никого не пощадит 

Актер, который долгое время жил в Риге и лично знал артистку, не удивлен ее словами. Галкин отмечает, что сознание Вайкуле формировалось в барах, а ее главный вопрос всегда был «Что я с этого получу?». По мнению артиста, если что-то не приносит Лайме прямой выгоды, то она никого не пощадит. Он подчеркнул, что певицу волнуют только деньги, и назвал ее варьетешной артисткой. 

Галкин также рассказал о начальных шагах латвийской исполнительницы в мире шоу-бизнеса, начиная с кабаре «Юрас перле» в Булдури, части Юрмалы, где она выступала как барная певица.

Информационное агентство «Informing»

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