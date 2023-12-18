Певица Алсу появилась на новогоднем концерте ЖАРА в необычном образе

На новогоднем концерте ЖАРА в Москве в Crocus City Hall появилась 40-летняя певица Алсу, которая выбрала для данного мероприятия черный костюм-тройку из экокожи российского бренда Basique 7.13. Дополнили ее образ туфли на каблуке, золотые украшения и солнцезащитные очки. Такое необычное преображение певицы понравилось ее поклонникам и они поспешили оставить много положительных комментариев, пишет Вечерний курьер.

На ковровой дорожке Алсу появилась вместе с Natan, с которым выпустила совместную песню.

Интересно: Все чаще в сети возникает разговоров об изменах Алсу, потому как поклонники певицы предполагают, что у нее с Natan роман. Данную информацию она не опровергает, а лишь публикует фото, на которых одна, либо с неизвестным мужчиной. Стоит отметить, что в Лондон артистка также ездила одна, взяв с собой дочерей.