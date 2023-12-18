Эксперт нашел объяснение, почему некоторые виды рыбы продают без головы

Рыбу часто продают без головы, и на это есть несколько причин. Некоторые предпочитают видеть чистое филе на прилавках вместо рыбы с головой, которая выглядит несколько неприглядно. Кроме того, голова содержит много жира, что может повлиять на цвет или вкус мяса из-за окисления.

Убирая голову, производитель предотвращает появление неприятного запаха продукта

Убирая голову, производитель предотвращает появление неприятного запаха продукта и сохраняет качество. Также отсутствие головы у рыбы может быть связано с предотвращением наличия паразитов, которые могут там присутствовать.

Некоторые виды рыбных продуктов также продают без головы из-за извлечения печени, которую можно продать отдельно. А еще продукцию без головы легче транспортировать, что упрощает логистические процессы.