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Эксперт нашел объяснение, почему некоторые виды рыбы продают без головы

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Эксперт нашел объяснение, почему некоторые виды рыбы продают без головы
Здоровье
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

Рыбу часто продают без головы, и на это есть несколько причин. Некоторые предпочитают видеть чистое филе на прилавках вместо рыбы с головой, которая выглядит несколько неприглядно. Кроме того, голова содержит много жира, что может повлиять на цвет или вкус мяса из-за окисления.

Убирая голову, производитель предотвращает появление неприятного запаха продукта 

Убирая голову, производитель предотвращает появление неприятного запаха продукта и сохраняет качество. Также отсутствие головы у рыбы может быть связано с предотвращением наличия паразитов, которые могут там присутствовать. 

Некоторые виды рыбных продуктов также продают без головы из-за извлечения печени, которую можно продать отдельно. А еще продукцию без головы легче транспортировать, что упрощает логистические процессы.

Информационное агентство «Informing»

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