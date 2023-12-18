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Найдено последнее видео с умершим танцором Красиловым

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Найдено последнее видео с умершим танцором Красиловым
Знаменитости
Источник фото: @dimakrasilove

Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш, был талантливым актером и танцором, поэтому его внезапная смерть стала настоящим шоком для поклонников и коллег. О кончине артиста стало известно вечером в понедельник, пишет АиФ. 

На днях перед самой трагедией он принял участие в премьере кинофильма «Новогодний ол инклюзив». Как можно увидеть на видео, попавшего в Сеть, она проходила в Москве. На мероприятии Дмитрий проявил свою характерную энергию и радость. Он также был замечен на съемках новогоднего эфира МУЗ-ТВ, где должен был стать ведущим.

Красилов мог умереть из-за сердечного заболевания 

Красилов мог умереть из-за сердечного заболевания, которое связано с его лишним весом. Накануне танцор почувствовал себя неважно, поэтому поехал домой. Вскоре он перестал выходить на связь.

Информационное агентство «Informing»

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