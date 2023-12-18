Информинг » Знаменитости » Глава Госсовета Татарстана неожиданно нашел оправдание сериалу «Слово пацана»

Глава Госсовета Татарстана неожиданно нашел оправдание сериалу «Слово пацана»

Image 16+
Глава Госсовета Татарстана неожиданно нашел оправдание сериалу «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: Леон Кемстач / ВКонтакте

Фарид Мухаметшин, действующий спикер Госсовета Татарстана, внезапно высказался в поддержку телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Цель создателей картины заключалась в том, чтобы извлечь уроки

В ходе очередного заседания он отметил, что вокруг фильма сейчас идет очень много дискуссий, однако при этом не смог точно вспомнить его название, предложив вариант «Пацаны, кровь на асфальте». Тем не менее Мухаметшин озвучил свою позицию, считая, что изображенный в сериале феномен вошел в российскую историю. Он также подчеркнул, что цель создателей картины заключалась в том, чтобы извлечь уроки и избежать повторения в жизни этих ошибок.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Найдено последнее видео с умершим танцором Красиловым

Сегодня, 21:38

Певица Алсу появилась на новогоднем концерте ЖАРА в необычном образе

Сегодня, 20:18

Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч

Сегодня, 19:28

Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Сегодня, 18:53

Актер Галкин нашел в певице Лайме Вайкуле варьетешную артистку

Сегодня, 18:38

Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Сегодня, 18:03

Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Сегодня, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Сегодня, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Сегодня, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Сегодня, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Сегодня, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Сегодня, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Сегодня, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Сегодня, 14:23

Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

Сегодня, 14:13

Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Сегодня, 14:03

Садальский нашел закономерным падение доходов у Пугачевой и ее мужа

Сегодня, 13:48

Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Сегодня, 13:28

Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Сегодня, 12:23

На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

Сегодня, 11:13

Новости партнеров
2023
ru-RU