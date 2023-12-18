Глава Госсовета Татарстана неожиданно нашел оправдание сериалу «Слово пацана»

Фарид Мухаметшин, действующий спикер Госсовета Татарстана, внезапно высказался в поддержку телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Цель создателей картины заключалась в том, чтобы извлечь уроки

В ходе очередного заседания он отметил, что вокруг фильма сейчас идет очень много дискуссий, однако при этом не смог точно вспомнить его название, предложив вариант «Пацаны, кровь на асфальте». Тем не менее Мухаметшин озвучил свою позицию, считая, что изображенный в сериале феномен вошел в российскую историю. Он также подчеркнул, что цель создателей картины заключалась в том, чтобы извлечь уроки и избежать повторения в жизни этих ошибок.