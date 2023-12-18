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В TikTok нашли 25-летнего двойника Филиппа Киркорова из Америки

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В TikTok нашли 25-летнего двойника Филиппа Киркорова из Америки
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

В ТикТок был обнаружен американский музыкант по имени CJ Hedgepeth, который привлек внимание русскоязычных интернет-пользователей из-за сходства с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Зрители называют музыканта «Филипп Кобейн« и »Курт Киркоров» 

25-летний артист выпускает каверы на песни таких артистов, как Nirvana, Post Malone. Также он представляет свои собственные композиции. Зрители отмечают его как «Филиппа Кобейна« и «Курта Киркорова». Также в TikTok для творчества двойника Киркорова придумали жанр »Кир-core». Видео талантливого музыканта набирают не менее 200 тысяч просмотров.

Информационное агентство «Informing»

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