В TikTok нашли 25-летнего двойника Филиппа Киркорова из Америки

В ТикТок был обнаружен американский музыкант по имени CJ Hedgepeth, который привлек внимание русскоязычных интернет-пользователей из-за сходства с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Зрители называют музыканта «Филипп Кобейн« и »Курт Киркоров»

25-летний артист выпускает каверы на песни таких артистов, как Nirvana, Post Malone. Также он представляет свои собственные композиции. Зрители отмечают его как «Филиппа Кобейна« и «Курта Киркорова». Также в TikTok для творчества двойника Киркорова придумали жанр »Кир-core». Видео талантливого музыканта набирают не менее 200 тысяч просмотров.