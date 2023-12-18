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Критик Соседов застыдил Пугачеву за жалобы на заработки в России

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Критик Соседов застыдил Пугачеву за жалобы на заработки в России
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

По данным ladys.media, Сергей Соседов высказал свое мнение относительно жалоб Аллы Пугачевой на заработки в России и СССР. 

Певица не имеет оснований для таких жалоб, так как живет слишком хорошо

По словам критика, певица не имеет оснований для таких жалоб, так как, по его мнению, живет слишком хорошо. Как утверждает Соседов, Примадонне следовало бы стыдиться. Он считает неприличным выражение недовольства своим материальным положением. Эксперт даже проводит параллель с теми, кто приобретал билеты на концерты народной артистки, уверяя, что это были врачи, учителя, шахтеры и другие слои населения, содержавшие в свое время певицу. 

Напоследок Сергей Васильевич отметил, что Пугачева должна была промолчать, однако у нее «не хватало ума».

Информационное агентство «Informing»

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