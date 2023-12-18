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Альбина Джанабаева показала, как нарядила елку с 9-летним сыном от Валерия Меладзе

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Альбина Джанабаева показала, как нарядила елку с 9-летним сыном от Валерия Меладзе
Знаменитости
Источник фото: @albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева, экс-участница женской поп-группы «ВИА Гра», в настоящее время активно развивает свою сольную карьеру после ухода из коллектива. Заметным этапом в жизни артистки стал брак с известным певцом Валерием Меладзе, который долго оставался скрытым от общественности. В браке у пары родились сыновья Константин и Лука. В 2021 году семья пополнилась дочерью Агатой.

Альбина показала в соцсети свою домашнюю атмосферу 

Альбина решила показать в соцсети свою домашнюю атмосферу, украшая новогоднюю елку вместе со своим 9-летним сыном Лукой. Артистка также поделилась моментами с семейного вечера. Она отметила, что успела испечь имбирное печенье и теперь вовсю наслаждается временем в кругу близких. В то же время супруга Джанабаевой не было рядом.

Информационное агентство «Informing»

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