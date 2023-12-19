Народная артистка РФ Жигалова умерла в Оренбурге

В понедельник, 18 декабря, стало известно о смерти еще одной народной артистки России. Александра Жигалова скончалась в возрасте 94 лет в Оренбурге, пишет ТАСС.

Актриса прославилась своими ролями в кинокартинах

Актриса прославилась своими ролями, такими как Дездемона в ленте «Отелло« по пьесе Уильяма Шекспира, Калугина в фильме «Служебный роман» по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, а также Василиса Егоровна в картине »Капитанская дочка» по одноименному произведению Александра Пушкина.

Звание «Заслуженный артист РСФСР» ей было присвоено в 1967 году. В 1998 году Алесандра Павловна получила почетное звание народной артистки Российской Федерации.