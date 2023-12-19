29-летний танцор Красилов предупреждал друзей, что долго не проживет

Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, который ушел из жизни сегодня в возрасте всего 29 лет, часто делился с друзьями предчувствием о короткой продолжительности своей жизни. Об этом пишет АиФ, ссылаясь на источник в окружении шоумена.

Актер длительное время испытывал проблемы со здоровьем

По данным канала, танцор и актер длительное время испытывал проблемы со здоровьем. Его плохое самочувствие было связано с недугами сердца из-за лишнего веса. Впрочем, сам Дмитрий не ограничивал себя ни в питании, ни в алкоголе.

Красилов близкими друзьями был описан как трудоголик, который не избегал тяжелой работы. Иногда после вечеринки он мог поехать в ночной клуб, сообщает источник.