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Москвичи рассказали о симптомах странного вируса, который накрыл столицу

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Москвичи рассказали о симптомах странного вируса, который накрыл столицу
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Несмотря на заявление департамента здравоохранения Москвы о том, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в городе замедлился, горожане продолжают жаловаться на странный вирус. Читатели MSK1.RU, которые заразились новым вирусом, поделились своими симптомами. 

Началось все с простой боли в горле и недомогания

Одна москвичка рассказала, что началось все с простой боли в горле и недомогания, однако после этого температура резко взлетела до 38,9 °C и держалась три дня подряд. Также женщина сообщает о сильной ломоте в костях.

Другая женщина заболела несколько дней назад, испытав странную боль в шее, слабость, озноб, а затем появился сухой кашель, который вызывал рвоту и невыносимую ломоту в теле.

Информационное агентство «Informing»

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