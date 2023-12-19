Информинг » Знаменитости » Песню Юрия Шатунова «Седая ночь» нашли в ТОПе зарубежных соцсетей

Песню Юрия Шатунова «Седая ночь» нашли в ТОПе зарубежных соцсетей

Image 16+
Песню Юрия Шатунова «Седая ночь» нашли в ТОПе зарубежных соцсетей
Знаменитости
Источник фото: @yuriy_shatunov

Хит «Седая ночь» покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стал популярным на западных стриминговых площадках. Песню прослушали более трех миллионов раз за последний месяц, пишет АиФ. 

В России композиция также пользуется огромной популярностью. Трек собрал 700 000 прослушиваний на одной из крупных стриминговых платформ всего за месяц. После смерти артиста количество прослушиваний песни увеличилось на 400 000 раз. Помимо этого, под сингл созданы десятки тысяч видео. 

Текст был написан в 1988 году Кузнецовым и Шатуновым.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
29-летний танцор Красилов предупреждал друзей, что долго не проживет

Сегодня, 01:03

Народная артистка РФ Жигалова умерла в Оренбурге

Сегодня, 00:53

Альбина Джанабаева показала, как нарядила елку с 9-летним сыном от Валерия Меладзе

Вчера, 23:43

Критик Соседов застыдил Пугачеву за жалобы на заработки в России

Вчера, 22:43

В TikTok нашли 25-летнего двойника Филиппа Киркорова из Америки

Вчера, 22:18

Глава Госсовета Татарстана неожиданно нашел оправдание сериалу «Слово пацана»

Вчера, 22:08

Найдено последнее видео с умершим танцором Красиловым

Вчера, 21:38

Певица Алсу появилась на новогоднем концерте ЖАРА в необычном образе

Вчера, 20:18

Развод с Ходченковой и Голливуд: как сейчас живет актер Владимир Яглыч

Вчера, 19:28

Александр Шепс из Самары нашел обидной выходку брата в выпуске «Битвы сильнейших»

Вчера, 18:53

Актер Галкин нашел в певице Лайме Вайкуле варьетешную артистку

Вчера, 18:38

Стало известно, куда пропал и как сейчас живет актер Ян Цапник

Вчера, 18:03

Эксперт нашел диагноз у экстремально похудевшей Анастасии Волочковой

Вчера, 17:48

Игорь Крутой нашел свою любимую сцену в сериале «Слово пацана»

Вчера, 17:28

Уход из театра и премия ФСБ: Как сейчас живет актер Даниил Страхов

Вчера, 17:18

На сериал «Слово пацана» нашли пародию в стиле Pixar

Вчера, 16:58

24-летний актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев ушел из театра

Вчера, 16:43

57-летняя Наталья Штурм продемонстрировала, как прошла ее фотосессия в кружевном белье

Вчера, 15:03

«Не бабник»: Алла Пугачева нашла плюсы и минусы у своего супруга Максима Галкина

Вчера, 14:43

Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Вчера, 14:23

Новости партнеров
2023
ru-RU