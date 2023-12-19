Песню Юрия Шатунова «Седая ночь» нашли в ТОПе зарубежных соцсетей

Хит «Седая ночь» покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стал популярным на западных стриминговых площадках. Песню прослушали более трех миллионов раз за последний месяц, пишет АиФ.

В России композиция также пользуется огромной популярностью. Трек собрал 700 000 прослушиваний на одной из крупных стриминговых платформ всего за месяц. После смерти артиста количество прослушиваний песни увеличилось на 400 000 раз. Помимо этого, под сингл созданы десятки тысяч видео.

Текст был написан в 1988 году Кузнецовым и Шатуновым.