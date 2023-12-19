Нашлась информация о продолжении сериала «Слова пацана»

Финал 8-серийного фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте», который должен был выйти 21 декабря, переснимается из-за утечек в Сеть последних эпизодов. Режиссер принял это решение, поэтому зрители ждут с нетерпением завершения сюжета.

Создатели проекта уже заявили о намерении продолжить историю во втором сезоне. На данный момент нет официальной информации о начале съемок второго сезона сериала, однако, скорее всего, этот вопрос обсуждается.

Так, Андрей Золотарев, сценарист «Слова пацана», выразил надежду на второй сезон. Он сообщил, что обсуждает это с режиссером Жорой Крыжовниковым, пишет Экспресс газета.