Сергей Соседов потерял работу в шоу «За гранью»: кто стал новым ведущим программы

Сергей Соседов покинул остросоциальное телешоу «За гранью, которое выходит на канале НТВ. В программе историк музыки два года помогал людям находить выход из сложных ситуаций, в которых они оказались. Его место в передаче занял Тимур Еремеев.

Соседов завершил контракт еще в декабре, а Тимур Еремеев, интересующийся этой программой, теперь будет помогать людям решать проблемы в рамках шоу.

Еремеев выразил интерес к судьбам граждан и отметил, что очень часто общество фокусируется на звездных персонах, упуская из виду жизненные истории обычных людей.