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Сергей Соседов потерял работу в шоу «За гранью»: кто стал новым ведущим программы

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Сергей Соседов потерял работу в шоу «За гранью»: кто стал новым ведущим программы
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Соседова

Сергей Соседов покинул остросоциальное телешоу «За гранью, которое выходит на канале НТВ. В программе историк музыки два года помогал людям находить выход из сложных ситуаций, в которых они оказались. Его место в передаче занял Тимур Еремеев. 

Соседов завершил контракт еще в декабре, а Тимур Еремеев, интересующийся этой программой, теперь будет помогать людям решать проблемы в рамках шоу.

Еремеев выразил интерес к судьбам граждан и отметил, что очень часто общество фокусируется на звездных персонах, упуская из виду жизненные истории обычных людей.

Информационное агентство «Informing»

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