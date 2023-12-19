Харламов рассказал о последней встречи с Красиловым незадолго до его смерти

РИА Новости пишут, что Гарик Харламов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни танцора Дмитрия Красилова. На своей странице в социальной сети, шоумен написал, что он совсем недавно встречался с ним на съемках, поэтому был глубоко тронут этой потерей. Харламов передал свои соболезнования родным и близким умершего Красилова, выразив надежду, что его душа покоится в мире.

В посте актера также прикреплен черно-белый отрывок из видеоклипа группы Little Big на песню «Uno», в котором Красилов принимал непосредственное участие.

О смерти 29-летнего танцора стало известно вчера, 18 декабря. Его нашли без признаков жизни в квартире.