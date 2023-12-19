Тело танцора Дмитрия Красилова вынесли из квартиры на медэкспертизу

Танцор, актер, шоумен Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», скончался в столице. Информация о его смерти появилась вечером в понедельник. Предполагается, что причиной кончины молодого человека могли стать проблемы со здоровьем, в частности сердца.

За день до смерти танцор посетил премьеру кинофильма «Новогодний ол инклюзив». А ночью в Сети появилось видео, как тело артиста выносят из его квартиры.

Тело направлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, пишет РГ. Красилова вспоминают коллеги как жизнерадостного человека, хотя в последнее время он жаловался на сильное недомогание и проблемы со здоровьем.