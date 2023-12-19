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Ученые нашли 5 видов орехов, которые богаты кальцием и укрепляют кости

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Ученые нашли 5 видов орехов, которые богаты кальцием и укрепляют кости
Здоровье
Фото: freepik.com

Важно употреблять продукты, богатые этим элементом, чтобы поддерживать здоровье костей. Вот пять орехов, являющихся хорошим источником кальция:

  1. Это миндаль, который очень полезный и богатый антиоксидантами орех. Приблизительно 100 гр. миндаля содержат 264 мг кальция. 
  2. Орех - кешью. Он богат белком, витаминами и полезными жирами. Приблизительно 100 гр. кешью содержат около 37 мг кальция/
  3. Фисташки легко усваиваемый и богатый жизненно важными элементами продукт. Одна чашка фисташек содержит 132 мг кальция/
  4. Грецкие орехи также богаты питательными веществами. Приблизительно 100 гр. грецких орехов содержат 98 мг кальция.
  5. Фундук является отличным источником растительного белка и омега-3 жирных кислот. 100 гр. ореха содержат около 114 мг кальция.

Информационное агентство «Informing»

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