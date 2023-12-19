Ученые нашли 5 видов орехов, которые богаты кальцием и укрепляют кости

Важно употреблять продукты, богатые этим элементом, чтобы поддерживать здоровье костей. Вот пять орехов, являющихся хорошим источником кальция:

Это миндаль, который очень полезный и богатый антиоксидантами орех. Приблизительно 100 гр. миндаля содержат 264 мг кальция. Орех - кешью. Он богат белком, витаминами и полезными жирами. Приблизительно 100 гр. кешью содержат около 37 мг кальция/ Фисташки легко усваиваемый и богатый жизненно важными элементами продукт. Одна чашка фисташек содержит 132 мг кальция/ Грецкие орехи также богаты питательными веществами. Приблизительно 100 гр. грецких орехов содержат 98 мг кальция. Фундук является отличным источником растительного белка и омега-3 жирных кислот. 100 гр. ореха содержат около 114 мг кальция.