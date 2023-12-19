Соседов нашел чудовищную неблагодарность в его увольнении из передачи «За гранью»

По сведениям телеканала 360°, известный музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов охарактеризовал свое увольнение с НТВ как «чудовищную неблагодарность». В беседе с журналистами он подтвердил, что с началом нового года больше его не увидят в роли ведущего в передаче «За гранью».

Попросту выгнали из программы

Соседов также отметил, что решение об увольнении было принято еще давно и ему о нем сообщили после завершения съемок 9 декабря. Критик выразил недовольство данной ситуацией, считая, что его попросту выгнали из программы, хотя он всегда стремился придать ей блеск и принести что-то новое и положительное. По мнению Сергея Васильевича, решение телеканала было некрасивым и глупым.