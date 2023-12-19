В «НГС» объяснили, при какой температуре следует вызывать скорую помощь

Портал «НГС» информирует, что бригады скорой помощи, как правило, выезжают к людям с повышенной температурой только в случаях, когда гипертермия сопровождается другими симптомами. Существуют определенные случаи, при которых вызов бригады все равно рекомендуется. Например, при температуре выше 40 градусов или при длительном ее сохранении. Также желательно вызвать скорую, если у человека есть подозрение на коронавирус или наличие факторов риска.

Температура может спровоцировать судороги

В случае детей важно обратиться за помощью медиков, если температура превышает 39 градусов, ведь это может спровоцировать судороги. Отмечается, что вызов службы скорой помощи делится на экстренный и неотложный, и призывается обращаться за срочной помощью при наличии судорог, потери сознания, сыпи, рвоты, выраженной тахикардии.