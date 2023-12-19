Онколог Черемушкин нашел связь между раком и новогодним столом

Евгений Черемушкин, известный врач-онколог, предупредил россиян о потенциальной опасности некоторых продуктов, популярных на новогоднем столе. Они могут провоцировать раковые опухоли. Особое внимание доктора привлекают алкогольные напитки и продукты с консервантами. Он рекомендует уделять особое внимание составу продуктов, предпочитая фрукты и овощи.

Ненатуральные продукты, употребляемые в огромных количествах, могут вызвать обострение хронических заболеваний и привести к воспалительным процессам, увеличивая риск онкологии.

Специалист также подчеркивает, что, несмотря на праздники, всегда важно следить за здоровым питанием.