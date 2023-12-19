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Онколог Черемушкин нашел связь между раком и новогодним столом

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Онколог Черемушкин нашел связь между раком и новогодним столом
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Евгений Черемушкин, известный врач-онколог, предупредил россиян о потенциальной опасности некоторых продуктов, популярных на новогоднем столе. Они могут провоцировать раковые опухоли. Особое внимание доктора привлекают алкогольные напитки и продукты с консервантами. Он рекомендует уделять особое внимание составу продуктов, предпочитая фрукты и овощи.

Ненатуральные продукты, употребляемые в огромных количествах, могут вызвать обострение хронических заболеваний и привести к воспалительным процессам, увеличивая риск онкологии.

 Специалист также подчеркивает, что, несмотря на праздники, всегда важно следить за здоровым питанием.

Информационное агентство «Informing»

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