Группа Little Big нашла слова соболезнования из-за смерти «Пухляша»

Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш«, стал известен благодаря своему участию в видеоклипе группы Little Big на песню »Uno». После этого танцор принял участие еще в нескольких проектах, завоевав популярность в социальных сетях. Однако вчера стало известно, что шоумен скончался на 30-м году жизни. Участники Little Big и другие представители шоу-бизнеса выразили соболезнования его семье и близким, отметив, что он навсегда останется в их памяти.

«Не стало Дмитрия Красилова, танцора, нашего друга и танцора. Выражаем искренние соболезнования близким. Дима, навсегда останешься в нашей памяти», - написали музыканты Little Big.

Предполагается, что причиной смерти шоумена могла быть сердечная недостаточность.