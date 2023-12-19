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Группа Little Big нашла слова соболезнования из-за смерти «Пухляша»

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Группа Little Big нашла слова соболезнования из-за смерти «Пухляша»
Знаменитости
Источник фото: @dimakrasilove

Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш«, стал известен благодаря своему участию в видеоклипе группы Little Big на песню »Uno». После этого танцор принял участие еще в нескольких проектах, завоевав популярность в социальных сетях. Однако вчера стало известно, что шоумен скончался на 30-м году жизни. Участники Little Big и другие представители шоу-бизнеса выразили соболезнования его семье и близким, отметив, что он навсегда останется в их памяти.

«Не стало Дмитрия Красилова, танцора, нашего друга и танцора. Выражаем искренние соболезнования близким. Дима, навсегда останешься в нашей памяти», - написали музыканты Little Big.

Предполагается, что причиной смерти шоумена могла быть сердечная недостаточность.

Информационное агентство «Informing»

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