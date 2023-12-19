Найден мертвым 46-летний Роман Смирнов, стилист Бузовой и Чеховой

Во вторник, 19 декабря 2023 года, стало известно о кончине Романа Смирнова, прославленного российского стилиста, работавшего с такими артистками, как Ольга Бузова, Екатерина Гусева, Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Светлана Светличная. Сообщение о кончине 46-летнего стилиста появилось в личном блоге стилиста и было подтверждено друзьями. Новость о трагическом событии прокомментировали знакомые звезды.

Роман был известен своим участием в различных бьюти-шоу, работой со знаменитостями. Также Смирнов часто консультировал участников на телепроекте «Дом-2», делился своими советами по стилю, проводил мастер-классы.