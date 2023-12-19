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Экономит на жизни: Переехавший в США актер Колокольников нашел причину бедствия за границей

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Экономит на жизни: Переехавший в США актер Колокольников нашел причину бедствия за границей
Знаменитости
Источник фото: @yurikolokolnikovofficial

Юрий Колокольников, 43-летний российский актер, активно развивающий карьеру в Голливуде, принимал участие в таких фильмах как «Довод» Кристофера Нолана, «Игра престолов», «Призрачная шестерка» Майкла Бэя. 

Основную часть своих гонораров тратит на проживание

В интервью актер подчеркнул, что жизнь в США стоит очень дорого, особенно это касается аренды жилья. Он признался, что основную часть своих гонораров тратит на проживание, так как не имеет собственности в Калифорнии. Колокольников подчеркнул, что он старается арендовать жилье только на период своего пребывания в Лос-Анджелесе, в котором бывает с 20-ти лет.

Информационное агентство «Informing»

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