Экономит на жизни: Переехавший в США актер Колокольников нашел причину бедствия за границей

Юрий Колокольников, 43-летний российский актер, активно развивающий карьеру в Голливуде, принимал участие в таких фильмах как «Довод» Кристофера Нолана, «Игра престолов», «Призрачная шестерка» Майкла Бэя.

Основную часть своих гонораров тратит на проживание

В интервью актер подчеркнул, что жизнь в США стоит очень дорого, особенно это касается аренды жилья. Он признался, что основную часть своих гонораров тратит на проживание, так как не имеет собственности в Калифорнии. Колокольников подчеркнул, что он старается арендовать жилье только на период своего пребывания в Лос-Анджелесе, в котором бывает с 20-ти лет.