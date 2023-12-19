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СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в «Нюхаче» актер Кирилл Кяро

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СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в «Нюхаче» актер Кирилл Кяро
Знаменитости
Источник фото: @trubotshist

Российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро, известный своим участием в телесериале «Нюхач», пропал с радаров. Он исчез из поля зрения после того, как в июле 2023 года заявил, что не желает работать с режиссером Никитой Михалковым из-за различий во взглядах и разногласий.

Нет желания продолжать сотрудничество

Кяро тогда отметил, что, несмотря на все уважение к ранним работам Никиты Сергеевича, на данный момент у него нет желания продолжать сотрудничество из-за значительных различий в подходах к работе и взглядах на киноискусство. В ответ на критику режиссер Михалков сказал, что он никогда не слышал об артисте с такой фамилией.

Информационное агентство «Informing»

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