СМИ выяснили, куда пропал сыгравший в «Нюхаче» актер Кирилл Кяро

Российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро, известный своим участием в телесериале «Нюхач», пропал с радаров. Он исчез из поля зрения после того, как в июле 2023 года заявил, что не желает работать с режиссером Никитой Михалковым из-за различий во взглядах и разногласий.

Нет желания продолжать сотрудничество

Кяро тогда отметил, что, несмотря на все уважение к ранним работам Никиты Сергеевича, на данный момент у него нет желания продолжать сотрудничество из-за значительных различий в подходах к работе и взглядах на киноискусство. В ответ на критику режиссер Михалков сказал, что он никогда не слышал об артисте с такой фамилией.