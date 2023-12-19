Кардиолог Дятлов нашел предположительную причину смерти «Пухляша»

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов из группы «Литл Биг» скончался в возрасте 29 лет в Москве. По словам ее коллег, танцор почувствовал себя плохо еще в минувшее воскресенье, поэтому был отпущен домой, но потом резко прекратил выходить на связь.

Предварительно причиной кончины считается болезнь сердца, хотя точная причина смерти будет оглашена позднее, после проведения медэкспертизы.

Пухляш не вел здоровый образ жизни. Он неоднократно привлекался за курение в общественных местах и даже платил штраф. По словам врача-кардиолога Евгения Дятлова, болезнь сердца могла быть спровоцирована лишним весом и курением. Об этом доктор рассказал в беседе с «МК».