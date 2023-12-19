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«Ты сдулся»: Милявская выгнала Гомана с шоу «Суперстар»

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«Ты сдулся»: Милявская выгнала Гомана с шоу «Суперстар»
Знаменитости
Источник фото: @alexeygoman

Вокальный проект НТВ «Суперстар» достиг финальной стадии, и судьи оценивают конкурсантов очень строго. В результате участники, которые считались фаворитами, растратили свои баллы и потеряли первые места. Жесткая конкуренция между ними привела к тому, что после седьмого дня конкурса жюри не смогло договориться, кто должен покинуть проект.

Согласно правилам шоу, решение должна была принять Лолита Милявская, которая сделала неожиданный выбор. Участники исполняли популярные песни, связанные с кинематографом. Анастасия Макаревич представила композицию «Зурбаган» из фильма «Выше радуги», Алексей Глызин исполнил саундтрек к фильму «Нюрнберг» «Если ты уйдешь», а Игорь Наджиев выступил с песней «Гадалка» из музыкального телефильма «Ах, водевиль, водевиль...».

На последней строчке оказались сразу два исполнителя

Лидерами стали Алексей Глызин и Игорь Наджиев, которым удалось набрать по 52 балла. Вторая позиция турнирной таблицы была отдана Анастасии Макаревич, заработавшей 51 балл. Третье место у Кая Метова, набравшего 49 баллов. Из шоу выбыли Лика Стар, Лариса Черникова, Екатерина Суржикова и Татьяна Маркова. На последней строчке оказались сразу два исполнителя - Алексей Гоман и Феликс Царикати, заработавшие по 48 баллов.

Милявская решила оставить в проекте Феликса Царикати.

«Я скажу честно, я очень многого ожидала от Леши Гомана, и местами он меня впечатлял. Но сейчас я назову имя Феликса, потому что ты, Леша, сдулся, ты просто сдал это место сам, перестал сопротивляться сам себе», — заявила Лолита.

Сам Алексей не согласился с мнением, что он сдался. Покидая шоу, певец поблагодарил всех за это красивое приключение.

Информационное агентство «Informing»

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