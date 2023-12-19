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Терапевт Драпкина нашла правила, как не умереть от «синдрома праздничного сердца» на Новый год

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Терапевт Драпкина нашла правила, как не умереть от «синдрома праздничного сердца» на Новый год
Здоровье
Фото: @timolina / freepik.com

По информации главного терапевта Минздрава России, академика РАН, доктора медицинских наук Оксаны Драпкиной, организм в период новогодних праздников испытывает повышенную нагрузку. Чтобы избежать так называемого «синдрома праздничного сердца» из-за избыточного потребления пищи, недостатка двигательной активности, употребления большого количества алкоголя, нужно придерживаться правил.

Доктор рекомендует не переедать 

Доктор рекомендует не переедать. Желательно, хорошо позавтракать перед застольем, чтобы избежать избыточного употребления угощений. Не забывать о движении. Физическая активность очень важна, но лучше не заниматься спортом или не выходить на прогулку на полный желудок. Снизить стресс: посвятить себя хобби, расслабиться, уменьшить уровень стресса. Беречь свое сердце от лекарств. Избегать избыточного употребления препаратов, которые могут еще больше нагрузить сердце.

Своевременно обращаться к врачу. Не пытаться лечиться самостоятельно. При необходимости обращаться за помощью к специалисту.

Информационное агентство «Informing»

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