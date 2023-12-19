«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

У известного режиссера Никиты Михалкова появилось желание высказать свое мнение о творчестве Эльдара Рязанова. Он заявил, что не видит в его работах искусства кинематографа.

Кино – это нечто гораздо более глубокое, чем просто приятное зрелище

В разговоре с Надеждой Стрелец Михалков выразил сомнения в признании творчества Рязанова. Он подчеркнул, что, несмотря на приятное визуальное восприятие и хорошо выстроенную драматургию, эти работы нельзя назвать кино. Режиссер уточнил, что кино – это нечто гораздо более глубокое, чем просто приятное зрелище. Для него кино – это живое творение, объединяющее в себе музыку и дыхание.

Также Никита Сергеевич подчеркнул, что лучшим произведением Рязанова, на его взгляд, является легендарная лента «Ирония судьбы, или С легким паром!».