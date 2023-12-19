Никита Михалков нашел в Крыжовникове главного режиссера России: «Очень профессиональный»

На Ютуб-канале Надежды Стрелец Никита Михалков поделился своим мнением о профессиональных навыках режиссера Жоры Крыжовникова, ответив на вопрос о лучших российских кинорежиссерах.

Михалков высказал признание в адрес автора сериала «Слово пацана»

Михалков высказал признание в адрес автора криминального сериала «Слово пацана», охарактеризовав его как серьезного, размышляющего, высококвалифицированного автора.

Он также отметил, что несмотря на все обсуждения вокруг сериала, «Слово пацана« представляет собой жесткую, но верную картину того времени. Кроме этого, Крыжовников внес свой вклад в такие фильмы, как «Стая", "Горько!", "Ёлки», »Совершенно летние».