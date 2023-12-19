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Орбакайте, Агутин, Варум, Валерия и Ревва споют для россиян на французском

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Орбакайте, Агутин, Варум, Валерия и Ревва споют для россиян на французском
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

На французском языке для россиян выступят певица Валерия, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр Ревва. Они представят свои песни в аранжировках французской ретро-эстрады. Газета.Ru сообщает, что аудитория услышит хиты Тоси Чайкиной, Севиль, Sirotkina, IOWA. 

Премьера нового кинофильма «Я тебя люблю — Je t’aime» состоится 28 декабря

Это связано с премьерой нового кинофильма «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором приняли участие Марина Александрова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская. Россиянам предстоит увидеть картину 28 декабря.

В рамках ленты персонажи из популярных фильмов будут произносить реплики на французском языке. Даже Сергей Бурунов появится в проекте, исполнив пародию на Фантомаса.

Информационное агентство «Informing»

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