Расcказываем всё, что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова

Вчера вечером стало известно о смерти Дмитрия Красилова Пухляша. Он приобрел известность после участия в видеоработе Little Big на трек Uno. Тело артиста обнаружили в его квартире. Предварительной причиной смерти, по данным ТАСС, стала острая сердечная недостаточность.

Директор артиста, Андрей Наконечный первым выразил беспокойство, пытаясь связаться с Красиловым с вечера предыдущего дня. Танцор не отвечал с момента возвращения домой после премьеры «Новогоднего ол инклюзив».

Согласно информации источника, в тот вечер 29-летнему танцору стало очень плохо.

В тот Красилов не жаловался на свое здоровье и был в хорошем настроении

В этот вечер он присутствовал на премьере вместе с Анастасией Негодой, которая утверждает, что Красилов не жаловался на свое здоровье и был в хорошем настроении, активно общаясь с фанатами.

Консьержка его дома сообщила, что последний раз видела Дмитрия в 3 часа ночи, когда он на такси вернулся в состоянии опьянения, но еще держался на ногах. Вечером, когда стало известно о его смерти, возле дома появилась полиция и ритуальная служба. Тело артиста было помещено в черный мешок, который загрузили в машину.