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Расcказываем всё, что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова

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Расcказываем всё, что известно о смерти Пухляша Дмитрия Красилова
Знаменитости
Источник фото: @zhenya_ville_star

Вчера вечером стало известно о смерти Дмитрия Красилова Пухляша. Он приобрел известность после участия в видеоработе Little Big на трек Uno. Тело артиста обнаружили в его квартире. Предварительной причиной смерти, по данным ТАСС, стала острая сердечная недостаточность. 

Директор артиста, Андрей Наконечный первым выразил беспокойство, пытаясь связаться с Красиловым с вечера предыдущего дня. Танцор не отвечал с момента возвращения домой после премьеры «Новогоднего ол инклюзив». 

Согласно информации источника, в тот вечер 29-летнему танцору стало очень плохо. 

В тот Красилов не жаловался на свое здоровье и был в хорошем настроении

В этот вечер он присутствовал на премьере вместе с Анастасией Негодой, которая утверждает, что Красилов не жаловался на свое здоровье и был в хорошем настроении, активно общаясь с фанатами. 

Консьержка его дома сообщила, что последний раз видела Дмитрия в 3 часа ночи, когда он на такси вернулся в состоянии опьянения, но еще держался на ногах. Вечером, когда стало известно о его смерти, возле дома появилась полиция и ритуальная служба. Тело артиста было помещено в черный мешок, который загрузили в машину.

Информационное агентство «Informing»

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