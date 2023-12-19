Глава Роспотребнадзора Попова нашла способ, как россиянам защититься от гриппа и ковида

Глава Роспотребнадзора поделилась с «КП» рекомендациями по защите от коронавируса и гриппа.

Анна Попова отметила, что введение обязательного масочного режима в стране зависит от эпидемиологической ситуации. Вместо масочного режима, она предложила простые, но эффективные меры предосторожности.

Стоит избегать метро и общественного транспорта по возможности

Прежде всего, стоит избегать метро и общественного транспорта по возможности. Тщательно мыть руки и протирать антибактериальными салфетками все свои гаджеты. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что защита органов дыхания, рук, глаз существенно снижает риск заражения.

Она подчеркнула, что не существует «легкого» COVID-19, поэтому пренебрегать прививками, которые помогут снизить общий уровень заражаемости, не стоит.