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Кардиолог Фомичева нашла и озвучила симптомы скорого инфаркта

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Кардиолог Фомичева нашла и озвучила симптомы скорого инфаркта
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева рассказала «Газета.Ru» об инфаркте миокарда. Она пояснила, что выполнение чрескожного коронарного вмешательства в течение 60-90 минут от начала приступа может предотвратить непоправимые повреждения и даже смерть. 

Статистика указывает на то, что симптомы инфаркта миокарда могут быть типичными и нетипичными. Они включают боли за грудиной, тахикардию, одышку, аритмию, гипотонию, брадикардию, потливость, сильную слабость, тошноту. Пациенты сравнивают это состояние с давлением железным обручем, ощущением на груди тяжелой плиты, ожогом, кинжальными болями, которые распространяются на нижнюю челюсть, левую руку либо лопатку, шею. Они не проходят в покое после приема таблеток нитроглицерина.

Врач отметила, что у некоторых пациентов, больных сахарным диабетом, к примеру, могут развиваться атипичные формы недуга либо наблюдается даже безболевая ишемия из-за сниженной болевой чувствительности и нарушения иннервации.

Информационное агентство «Informing»

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