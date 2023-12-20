Журналисты нашли, куда пропал Александр Гудков

Юморист, ведущий и шоумен Александр Гудков прекратил участие в программах российского телевидения после приостановки шоу «Вечерний Ургант». Это произошло в связи с началом спецоперации в феврале 2022 года. В апреле 2023 года он заявил о возможном возвращении передачи на ТВ.

Гудков активно выезжал за границу для мероприятий

За последние полтора года Гудков активно выезжал за границу для мероприятий. Однако он также появлялся и в Москве, в том числе на юбилейном концерте «Фабрика звезд. 20 лет» и выпускном студентов Сеченовского университета. На концерте шоумен появился в футболке с надписью «Россия». Об этом пишут журналисты портала News.ru.