Соседова рассмешил выбор Еремеева вместо него в роли ведущего телешоу «За гранью»

Сергей Соседов выразил насмешку по поводу выбора Тимура Еремеева ведущим телешоу «За гранью» на канале НТВ. Он заявил, что Еремеев, на его взгляд, не имеет никакого отношения к телевидению. Соседов считает его просто «говорящей головой».

Из-за нового ведущего программа потеряет свой публицистический блеск

Музыкальный критик отметил, что он всегда выражал свое мнение в эфире, поэтому предположил, что его уволили именно из-за этого. Он также выразил уверенность, что из-за нового ведущего программа потеряет свой публицистический блеск.

Соседов узнал об увольнении лишь 9 декабря. Официальное объявление о новом ведущем было сделано 18 декабря. Первые съемки с Тимуром состоялись 15 и 16 декабря. Первые выпуски с новым ведущим выйдут в эфиры только после новогодних праздников.