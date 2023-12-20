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Соседова рассмешил выбор Еремеева вместо него в роли ведущего телешоу «За гранью»

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Соседова рассмешил выбор Еремеева вместо него в роли ведущего телешоу «За гранью»
Знаменитости
Источник фото: @sosedov.sergei

Сергей Соседов выразил насмешку по поводу выбора Тимура Еремеева ведущим телешоу «За гранью» на канале НТВ. Он заявил, что Еремеев, на его взгляд, не имеет никакого отношения к телевидению. Соседов считает его просто «говорящей головой».

Из-за нового ведущего программа потеряет свой публицистический блеск

Музыкальный критик отметил, что он всегда выражал свое мнение в эфире, поэтому предположил, что его уволили именно из-за этого. Он также выразил уверенность, что из-за нового ведущего программа потеряет свой публицистический блеск.

Соседов узнал об увольнении лишь 9 декабря. Официальное объявление о новом ведущем было сделано 18 декабря. Первые съемки с Тимуром состоялись 15 и 16 декабря. Первые выпуски с новым ведущим выйдут в эфиры только после новогодних праздников.

Информационное агентство «Informing»

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