Диетолог рассказала о самых коварных напитках на Новый год: исключите их

Рекомендуется исключить из рациона любые коктейли с газировкой

Главный диетолог свердловского Минздрава Ирина Бородина заявила, что одним из самых вредных продуктов на новогоднем столе являются газированные напитки из-за огромного содержания сахара. Она рекомендует исключить из рациона любые коктейли с газировкой ввиду их низкой пользы. Вместо этого стоит отдать предпочтение напиткам, таким как морсы, компоты, натуральным сокам, которые содержат много питательных веществ. Также эксперт отметила, что дети, особенно в праздничное время, употребляют много газировки.

Также важным советом для взрослых было минимизировать потребление алкоголя. Помимо отравления организма спиртное стимулирует аппетит и может привести к перееданию.