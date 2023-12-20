Российская актриса Александра Бортич найдена на фото в подъезде без штанов

Александра Бортич опубликовала в соцсети серию захватывающих снимков. На своей странице в социальной сети артистка сообщила, что она решила поэкспериментировать. Звезда предстала перед фанатами в необычном наряде и без штанов.

Актриса предстала перед объективом в стильном черном боди

Актриса киноленты «Я худею!» предстала перед объективом в стильном черном боди. Она его дополнила капроновыми колготками, короткой шубой, высокими сапогами.

Поклонники были удивлены таким контентом. Отмечено, что снимки придают артистке новую изюминку.

Последнее фото, на котором Бортич позирует у дверей подъезда, вызвало особый интерес. Некоторые подписчики выразили свое желание рассмотреть, что у нее скрыто под шубой.