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Российская актриса Александра Бортич найдена на фото в подъезде без штанов

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Российская актриса Александра Бортич найдена на фото в подъезде без штанов
Знаменитости
Источник фото: @bortich

Александра Бортич опубликовала в соцсети серию захватывающих снимков. На своей странице в социальной сети артистка сообщила, что она решила поэкспериментировать. Звезда предстала перед фанатами в необычном наряде и без штанов.

Актриса предстала перед объективом в стильном черном боди

Актриса киноленты «Я худею!» предстала перед объективом в стильном черном боди. Она его дополнила капроновыми колготками, короткой шубой, высокими сапогами.

Поклонники были удивлены таким контентом. Отмечено, что снимки придают артистке новую изюминку. 

Последнее фото, на котором Бортич позирует у дверей подъезда, вызвало особый интерес. Некоторые подписчики выразили свое желание рассмотреть, что у нее скрыто под шубой.

Информационное агентство «Informing»

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