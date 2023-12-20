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Никита Михалков нашел повод рассказать про оскорбление от Олега Меньшикова в ленте «12»

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Никита Михалков нашел повод рассказать про оскорбление от Олега Меньшикова в ленте «12»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Никиты Михалкова

Никита Михалков поделился своим эмоциональным переживанием, вызванным решением актера Олега Меньшикова отказаться от участия в киноленте «12». В интервью режиссер рассказал подробности, как именно произошла эта неприятная ситуация. 

Меньшиков должен был сыграть в фильме «12». Но буквально за два дня до начала съемок внезапно решил отказаться от этой роли. В итоге Маковецкий взял на себя этого персонажа. 

«Это был для меня серьезный удар», - подчеркнул Михалков. 

Режиссер также выразил свое разочарование в поступке коллеги, особенно учитывая их последующие встречи на других проектах. Никита Сергеевич подчеркнул, что отказ от участия в фильме был непрофессиональным и вызвал у него оскорбление.

Информационное агентство «Informing»

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