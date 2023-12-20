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Юморист Тимур Батрутдинов нашел, что сказать о сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова

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Юморист Тимур Батрутдинов нашел, что сказать о сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова
Знаменитости
Источник фото: @timurbatrutdinov

Фанатами обсуждаемого телесериала «Слово пацана» стали многие российские звезды шоу-бизнеса и актеры, включая шоумена и ведущего Тимура Батрутдинова. Он решил также поделиться своими впечатлениями от работы Жоры Крыжовникова. 

Как отметил Тимур, сериал вызвал у него ностальгию и позволил вернуться в период своей юности. Батрутдинов выразил удивление тем, что кинорежиссер комедий решил снять драматическую картину о казанских пацанах, и добавил, что он был бы рад принять участие в новом нашумевшем проекте.

Информационное агентство «Informing»

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